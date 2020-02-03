دولة الامارات تعلن اكتشاف حقل غاز بكميات هائلة

كشفت دولة الامارات العربية المتحدة عن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات هائلة

وأعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أنه شهد مع حاكم دبي محمد بن راشد على الإعلان عن مشروع "جبل علي"، الذي يحتوي على مخزون حيوي للغاز الطبيعي بلغ 80 تريليون قدم مكعبة تم اكتشافه بين منطقتي سيح السديرة وجبل علي في أبو ظبي.

#أدنوك تكتشف مكمناً لـ #الغاز_الطبيعي في المنطقة بين جبل علي وسيح السديرة بمخزون يقدر بـ 80 ترليون قدم مكعبة #وام pic.twitter.com/mTQP99FAlz — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 3, 2020

وأشار بن زايد إلى أن شركة "أدنوك"، ستتولى أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات، لافتا إلى هذا الاكتشاف يعد "شريانا جديدا لموارد الطاقة ورافدا لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية في الإمارات".