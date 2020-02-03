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دولة الامارات تعلن اكتشاف حقل غاز بكميات هائلة

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 10:08
شركة "أدنوك"، ستتولى أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات
شركة "أدنوك"، ستتولى أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات

كشفت دولة الامارات العربية المتحدة عن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطيات هائلة 

وأعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أنه شهد مع حاكم دبي محمد بن راشد على الإعلان عن مشروع "جبل علي"، الذي يحتوي على مخزون حيوي للغاز الطبيعي بلغ 80 تريليون قدم مكعبة تم اكتشافه بين منطقتي سيح السديرة وجبل علي في أبو ظبي.

وأشار بن زايد إلى أن شركة "أدنوك"، ستتولى أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات، لافتا إلى هذا الاكتشاف يعد "شريانا جديدا لموارد الطاقة ورافدا لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية في الإمارات".

 


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