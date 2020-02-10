دول أوروبية تعلق حركة القطارات وتلغي رحلات جوية خوفًا من عاصفة "كيارا"

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 02:31 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أمطار غزيرة في أستراليا تخمد حرائق غابات اغتيال قيادي في فصيل مسلّح عربي موال للحكومة في شمال مالي آلاف يشعلون شموعا لتأبين ضحايا جريمة القتل العشوائي بتايلاند اعتقال رجلا معه سكين أمام البيت الأبيض هدد باغتيال ترامب ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 902 Loading content ...