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دول أوروبية تعلق حركة القطارات وتلغي رحلات جوية خوفًا من عاصفة "كيارا"

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 02:31
دول أوروبية تعلق حركة القطارات وتلغي رحلات جوية خوفًا من عاصفة "كيارا"

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