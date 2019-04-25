دوي انفجار في بلدة بوغودا شرقي العاصمة السريلانكية كولومبو

منشور 25 نيسان / أبريل 2019 - 04:19
دوي انفجار في بلدة بوغودا شرقي العاصمة السريلانكية كولومبو

رويترز: دوي انفجار في بلدة بوغودا شرقي العاصمة السريلانكية كولومبو

التفاصيل بعد قليل ..

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