رئيس الأركان البريطاني ينتقد تصريحات "تراس".. والاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة

انتقد رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال السير توني راداكين، تصريحات وزيرة خارجية بلاده ليز تراس، المتعلقة بالسماح للمتطوعين بالتوجه للقتال في أوكرانيا.

واعتبر الأدميرال "راداكين"، أن تصريحات "تراس"، غير قانونية وغير مفيدة للمواطنين البريطانيين، مشيرا إلى أن "آخر شيء نريده هو حرب بين الناتو وروسيا "

وفي تصريحات صحفية، رأى السير توني راداكين أنه "يتعين على المملكة المتحدة وحلفائها توخي الحذر الشديد بشأن تهديدات روسيا"، مضيفا: "يتعين علينا الحفاظ على الهدوء والمسؤولية حتى لا نكتفي بالرد على نحو متهور لأي تعليق صريح أو غريب أو مثير للسخرية في بعض الأحيان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لافتا إلى أن "المملكة المتحدة جزء من أكبر تحالف عسكري في العالم، "الناتو"، ولديها رادع نووي".

وتابع: "نحن مستعدون ... وسنكون واثقين بشكل لا يصدق بقدرتنا على مواجهة الرئيس بوتين".

وسئل عما إذا كانت المملكة المتحدة لا تزال على اتصال مع روسيا، فقال راداكين إن "الحكومة لديها خط مباشر مع مقر العمليات في موسكو، والذي يتم اختباره كل يوم"، مشيرا إلى أن هذا الخط "استخدم مؤخرا لطلب لقاء مع نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، وينتظر الرد".

الاتحاد الأوروبي

من جانبه قال رئيس الاتحاد الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، إن الوضع في أوكرانيا خطير، ونحن نقدم الدعم لأوكرانيا عسكريا بما في ذلك الأسلحة الفتاكة، لكننا "الاتحاد الأوروبي ليس في حرب مع روسيا".

وصرح ميشال في حوار مع صحيفة "جورنال دو ديمانش"، بأن "الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب على الإطلاق مع روسيا. الحرب هي تلك التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وهي دولة صديقة وقريبة جدا من الاتحاد الأوروبي. هذا هو السبب في أننا ندعم أوكرانيا على جميع المستويات".

وأضاف أنه "وبالنسبة لروسيا، على الرغم من الوضع المأساوي الذي نمر به، فقد أبقينا جميع قنوات الاتصال لدينا مفتوحة بغض النظر عن أنها صعبة وهشة. في الوقت نفسه، بشفافية كاملة، ندعم صمود أوكرانيا ومقاومتها قدر الإمكان".

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي: "يجب قول الحقيقة، الوضع في أوكرانيا خطير"، مضيفا "يجب علينا بذل قصارى جهدنا لضمان وقف التصعيد وتجنب تفاقم الصراع".