رئيس مجلس النواب اللبناني يدعوه لجلسة الاربعاء المقبل

منع المحتجون البرلمان يوم الثلاثاء من عقد أول جلسة له منذ شهرين.

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا الخميس لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

وقالت الوكالة إن بري دعا "لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء 27 الحالي لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة".

وتجيء دعوة رئيس مجلس النواب بعد مظاهرات يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر احتجاجا على النخبة الحاكمة وتضمنت مطالب بالتصدي للفساد المستشري ونهب موارد الدولة.

وأطلق شرارة الاحتجاجات التي تجتاح لبنان وأسقطت رئيس الوزراء سعد الحريري مقترح حكومي في 17 أكتوبر تشرين الأول بفرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق (واتساب)، وهو إجراء سرعان ما ألغي.

ومنع المحتجون البرلمان يوم الثلاثاء من عقد أول جلسة له منذ شهرين.

وأعلن البرلمان في وقت لاحق تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لعدم توافر النصاب القانوني. ورقص بعض المحتجين فرحا. وقال المحتج عبد الرازق حمود ”هذا نصر جديد للثورة وسنستمر إلى أن نحقق أهدافنا“.

وكان جدول أعمال الجلسة يشمل إعادة انتخاب أعضاء اللجان النيابية ومناقشة قانون عفو مثير للجدل من المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء.

