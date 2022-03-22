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رئيس وزراء إسرائيل يستعد لزيارة أوكرانيا

منشور 22 آذار / مارس 2022 - 06:44
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن مصدر وصفته بالمطّلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يستعد للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمساعدة في جهود الوساطة، بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وأضاف المصدر أن الرحلة لن تتم إلا إذا كان هناك تقدم في المفاوضات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سافر بينيت إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاث ساعات في الكرملين.

تجدر الإشارة إلى أن بينيت على اتصال منتظم مع كل من زيلينسكي وبوتين.

ووجه زيلينسكي خطابا للكنيست الإسرائيلي يوم الأحد.


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