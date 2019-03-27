"رايتس ووتش" تحث تونس على منع دخول عمر البشير

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، تونس على منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة بحقه مذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، لحضور القمة العربية يوم الأحد المقبل.

ولم يتضح بشكل رسمي ما إذا كان البشير المتهم بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، سيحضر القمة لكن المنظمة نقلت عن مصادر إخبارية في السودان نيته الحضور إلى تونس.

وقالت المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية بالمنظمة أليس كليبر :”على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد”.

وأضافت: “البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضحت المنظمة أن السماح للبشير بالزيارة دون توقيفه “سيناقض التزام تونس بدعم المحكمة والتعاون معها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة”.

ولم يصدر تعليق رسمي من تونس بشأن احتمال حضور البشير القمة.

ومنذ صدور مذكرة التوقيف الأولى عام 2008 كانت زيارات البشير الخارجية محدودة ، بينما تفادت دول أعضاء في المحكمة هذه الزيارات.

د ب أ