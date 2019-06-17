ردود الافعال الدولية تحكمل الحكومة المصرية مسؤولية وفاة مرسي

حملت غالبية ردود الافعال الصادرة على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الحكومة المصرية المسؤولية واتهمتها بالعجز عن توفير المتابعة العلاجية للفقيد

الاخوان المسلمين

حملت الجماعة السلطات المصرية مسؤولية تدهور صحته، واصفة الحادث بجريمة القتل المتعمدة.

وقال أنصار مرسي، الذين كانوا موجودين في جلسة المحاكمة خلال إصابة مرسي بنوبة إغماء، إن جماعة "الإخوان المسلمين" تحمل السلطات المصرية تدهور صحته ووفاته.

توفي منذ قليل الرئيس "الشرعي" الدكتور #محمد_مرسي العياط، بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته.#وفاة_محمد_مرسي pic.twitter.com/wfIYNV1p5k — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ١٧ يونيو ٢٠١٩

من جانبه، قال القيادي في الجماعة، محمد سويدان، إن هذا الحادث "جريمة قتل متعمدة".

كما وصف وزير الشؤون القانونية في عهد مرسي، محمد محسوب، وفاة الرئيس الأسبق بجريمة قتل جديدة.

وقال محسوب، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك": "إذا صحت أخبار الوفاة المفاجئة للرئيس محمد مرسي فنحن أمام جريمة قتل جديدة".

وأضاف: "قتل للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه.. وقتل لكل صوت حر انتخبه أو حتى انتخب منافسيه.. قتل لحرية الاختيار والانتخاب.. ليظل مستقبل مصر مرهونا بإرادة مستبد أو قرار دكتاتور".

اردوغان

واعنف الردود جاء من الحكومة التركية وقال الرئيس رجب طيب اردوغان ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ظالم وجاء بانقلاب ليعزل مرسي وقدم تعازيه لاسرة الراحل والشعب المصري متوعدا بحساب النظام القائم

من جهته، أعرب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نعمان قورتولموش، الاثنين، في تغريدة نشرها على حسابه في "توتير"، عن "خالص تعازيه للشعب المصري بوفاة رئيسه الأسبق محمد مرسي".

من جهته قدم امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد تعازيه للشعب المصري

وكتب آل ثاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ١٧ يونيو ٢٠١٩

وأعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي توفي يوم الاثنين أثناء محاكمته.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، داخل المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

محمد البرادعي

كما علق نائب الرئيس المصري الأسبق، والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، على وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

رحم الله الدكتور محمد مرسى وألهم آله وذويه الصبر والسلوان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ونشر محمد البرادعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها "رحم الله الدكتور محمد مرسي وألهم آله وذويه الصبر والسلوان"

الولايات المتحدة

اعلنت واشنطن انها سمعت من وسائل اعلامية عن وفاة محمد مرسي وقالت ان لا تعليق على الخبر