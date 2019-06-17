ردود الافعال تحمل الحكومة المصرية مسؤولية وفاة مرسي

حملت غالبية ردود الافعال الصادرة على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الحكومة المصرية المسؤولية واتهمتها بالعجز عن توفير المتابعة العلاجية للفقيد

الاخوان المسلمين

حملت الجماعة السلطات المصرية مسؤولية تدهور صحته، واصفة الحادث بجريمة القتل المتعمدة.

وقال أنصار مرسي، الذين كانوا موجودين في جلسة المحاكمة خلال إصابة مرسي بنوبة إغماء، إن جماعة "الإخوان المسلمين" تحمل السلطات المصرية تدهور صحته ووفاته.

توفي منذ قليل الرئيس "الشرعي" الدكتور #محمد_مرسي العياط، بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته.#وفاة_محمد_مرسي pic.twitter.com/wfIYNV1p5k — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ١٧ يونيو ٢٠١٩

من جانبه، قال القيادي في الجماعة، محمد سويدان، إن هذا الحادث "جريمة قتل متعمدة".

كما وصف وزير الشؤون القانونية في عهد مرسي، محمد محسوب، وفاة الرئيس الأسبق بجريمة قتل جديدة.

وقال محسوب، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك": "إذا صحت أخبار الوفاة المفاجئة للرئيس محمد مرسي فنحن أمام جريمة قتل جديدة".

وأضاف: "قتل للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه.. وقتل لكل صوت حر انتخبه أو حتى انتخب منافسيه.. قتل لحرية الاختيار والانتخاب.. ليظل مستقبل مصر مرهونا بإرادة مستبد أو قرار دكتاتور".

اردوغان

واعنف الردود جاء من الحكومة التركية وقال الرئيس رجب طيب اردوغان ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ظالم وجاء بانقلاب ليعزل مرسي وقدم تعازيه لاسرة الراحل والشعب المصري متوعدا بحساب النظام القائم

من جهته، أعرب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نعمان قورتولموش، الاثنين، في تغريدة نشرها على حسابه في "توتير"، عن "خالص تعازيه للشعب المصري بوفاة رئيسه الأسبق محمد مرسي".

من جهته قدم امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد تعازيه للشعب المصري

وكتب آل ثاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ١٧ يونيو ٢٠١٩

وأعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي توفي يوم الاثنين أثناء محاكمته.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، داخل المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

محمد البرادعي

كما علق نائب الرئيس المصري الأسبق، والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، على وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

رحم الله الدكتور محمد مرسى وألهم آله وذويه الصبر والسلوان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ١٧ يونيو ٢٠١٩

ونشر محمد البرادعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها "رحم الله الدكتور محمد مرسي وألهم آله وذويه الصبر والسلوان"

الولايات المتحدة

اعلنت واشنطن انها سمعت من وسائل اعلامية عن وفاة محمد مرسي وقالت ان لا تعليق على الخبر

هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، إنّ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إثر نوبة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية تخابر "أمر فظيع لكنها متوقعة".



جاء ذلك في تغريدة لسارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حيث وصفت مرسي بأنه "الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في مصر".

لماذا يموت الكثير- مثل رئيس #مصر السابق #مرسي - في السجن اليكم الكابوس في السجون: تقرير هيومان رايتس ووش في 80 ص تحت عنوان "نحن في مقابر" يورد انتهاكات سجن العقرب حيث يتعرض النزلاء للضرب بشدة،وعزلهم في زنازين"ضيقة" مكتظة، وقطع الاتصال مع عوائلهم ومحاميهم ومنع العلاج الطبي https://t.co/RBx3nHhCd9 — Zuhair Hussainزهير (@zuhair47) ١٧ يونيو ٢٠١٩





وأضافت: "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرًا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة".



كما أشارت "ويتسون" أن "هيومن رايتس ووتش" كانت بصدد الانتهاء من تقرير حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي، دون مزيد من التفاصيل.



وتابعت متسائلة: "أريد أن أعرف لماذا يموت الكثير من الناس -مثل الرئيس الأسبق في مصر مرسي في السجن. إليكم كابوس سجون البلاد".

For another refresher on what the coup government of #Egypt did following the overthrow of President Morsy -- massacring over 1000 protesters in broad daylight -- see here: pic.twitter.com/r4RcKVMgL3 — Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) ١٧ يونيو ٢٠١٩



وأرفقت "ويتسون" مع تغريدتها رابطا لتقرير سابق نشرته المنظمة في سبتمبر/أيلول 2016، بعنوان "نحن في مقابر" يتناول الانتهاكات في سجن "العقرب"، أحد السجون مشددة الحراسة بمصر، الذي كان يقبع فيه الرئيس الأسبق مرسي.