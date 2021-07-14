الأسيرة خالده جرار: حرمت من "قبلة الوداع"

رفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مطالب الإفراج المبكر عن القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسيرة خالدة جرار، والسماح لها بإلقاء نظرة وداع على ابنتها سهى والتي توفيت أمس الأحد، الأمر الذي دفعها إلى أن تبعث برساله من داخل سجنها، رثت فيها ابنتها.

وقالت جرار في رسالتها، إن الاحتلال حرمها من قبلة الوداع على جبين ابنتها، وإن هذا لا يحدث إلا في فلسطين.

وفيما يلي نص الرسالة :

"موجوعة يا ماما بس لأنّي مشتاقة

موجوعة يا ماما بس لأنّي مشتاقة

من قوة هذا الوجع، عانقتُ سماء هذا الوطن من خلال نافذة زنزانتي في قلعة الدامون/ حيفا. أنا شامخة وصابرة، رغم القيد والسجّان. أنا الأم الموجوعة من الاشتياق. لا يحصل هذا كلّه إلّا في فلسطين. فقط أردتُ أن أودّع ابنتي بقبلةٍ على جبينها، وأقول لها أُحبّك بحجم حبّي لفلسطين. اعذريني يا ابنتي لأنّي لم أكُن في عرسك، لم أكُن بقربك في هذا الموقف الإنساني الصعب والمؤلم. ولكنّ قلبي وصل عنان السماء اشتياقاً، لامَس جسدك، وطبَع قبلةً على جبينك من خلال نافذتي في قلعة الدامون.

سهى غاليتي..

حرموني من وداعك بقبلة، أودّعك بوردة. فراقك موجع، موجع.. ولكنّي قوية كقوة جبال وطني الحبيب".