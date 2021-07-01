رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج- فيديو

نشرت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية مقطع فيديو يوثق رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج.

وانتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية صباح اليوم الخميس، من رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعدادا لموسم حج هذا العام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال إشرافه ومشاركته أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية، إن "عملية رفع ستار الكعبة تتم عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريا على العادة السنوية".

وأكد السديس "أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".