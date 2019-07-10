رهف القنون تعاني من مطاردة "الذباب السعودي"

ابدت السعودية الهاربة إلى كندا رهف محمد القنون امتعاضها ممن تصفهم بـ "الذباب السعودي" الذي يطاردها وزملاءها اللاجئين وهو ما سفر عن إغلاق حساب صديقها الذي ظهر مؤخرا في شريط فيديو معها.

His account was suspended in request of Saudi trolls, just because he supported me as a friend in a video!



Please ask @TwitterSupport to activate his account with me. https://t.co/VN48ZLx69g — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) ٨ يوليو ٢٠١٩

وقالت في تغريدة نشرتها في "تويتر" وألحقتها بالرابط إلى صفحة صديقها في الموقع: "تم حجب حسابه بطلب من الذباب السعودي فقط لأنه أيدني كصديق في شريط فيديو!".

وفي التغريدة ذاتها وجهت محمد نداء لمتابعيها، وكتبت: "من فضلكم انضموا إلي في طلب TwitterSupport إعادة تفعيل الحساب".

وفي تغريدة ثانية نشرتها بعد ساعتين، أبلغت رهف متابعيها: "في حال قيامهم بحجب حسابي مثلما حدث لأصدقائي الذين أيدوني، أود القول إنني سأواصل دعم النساء السعوديات والحديث علنا ومشاركة قصتي مع العالم كله".

In case they suspended my account just like my friends who supported me, I wanted to say that I will continue to support Saudi women, speak up and share my story around the world. — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) ٨ يوليو ٢٠١٩

الشابة السعودية التي أثارت فضيحة كان لها صدى دولي بعد هروبها من عائلاتها وبلادها في يناير 2019 وحصولها على حق اللجوء في كندا، التي تشهد علاقاتها مع المملكة توترا كبيرا منذ أغسطس 2018، نشرت في 1 يوليو شريط فيديو برفقة شاب سعودي يعيش أيضا في كندا وهي تتحدث له عن سبب فرارها من المملكة.

وفي الشريط قالت رهف، التي حملت سابقا كنية القنون لعائلتها وتخلت عنها بعد انتقالها إلى كندا، إنها هربت بسبب "تشدد أسرتها"، وأضافت أنها "لو بقيت أكثر لديهم لقتلوها".

وأثارت قصة الشابة السعودية التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.

فكانت تنشر صورا على تطبيق "سناب شات" لممارسات قد يراها البعض عادية، لكن يراها البعض الآخر خارجة عن المألوف، خاصة أن رهف قادمة من دولة إسلامية محافظة.

ففي إحدى الصور حملت رهف كأس خمرة وفي صورة أخرى سيجارة حشيش، كما أعربت عن استمتاعها بتجربة لحم الخنزير في منشور آخر، لكن ما زاد الطين بلة هو احتفالها باليوم العالمي للمرأة في كندا مؤخرا، ورفعها علم المثليين جنسيا وتغطية جسدها به.