روسيا تدعو لحوار بين دمشق والأكراد قبيل هجوم تركي وشيك بشمال سوريا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحوار بين النظام السوري والأكراد حول الأوضاع في شمال شرق سوريا، وسط ترقب لعملية عسكرية تقول تركيا إنها ستطلقها في أي لحظة في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله إن روسيا تشجع مثل هذا الحوار ومستعده لدفعه.

كما دعا لافروف إلى حماية وحدة الأراضي السورية، وذلك بينما تستعد القوات التركية لعملية وشيكة.

واعتبر لافروف أن الأنشطة الأمريكية في شمال شرق سوريا متناقضة وتظهر أن واشنطن غير قادرة على التوصل لاتفاقات، واصفا هذا السلوك بأنه “لعبة خطيرة قد تشعل اضطرابات في المنطقة كلها”.

ودعت روسيا تركيا الثلاثاء، إلى عدم "تقويض التسوية السلمية" في سوريا.

وذكرت وكالات الأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومجلس الأمن الروسي شددا في اجتماع "على أهمية تجنب أي عمل من شأنه أن يقوض التسوية السلمية" للنزاع في سوريا.

وأكد مسؤولان تركيان، الثلاثاء، أن الجيش التركي نفذ ضربات جوية استهدفت الحدود السورية-العراقية الليلة الماضية، الاثنين، لمنع القوات الكردية من استخدام الطريق لتعزيز وجودها في شمال شرق سوريا، بينما تجهز أنقرة لشن هجوم في تلك المناطق.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه لم يتخل مطلقا عن الأكراد في سوريا.

وكتب ترمب في سلسلة تغريدات على "تويتر": "ربما نكون بصدد مغادرة سوريا، لكننا بأي حال من الأحوال لم نتخل عن الأكراد".

وكان ترمب قد توعد، أنقرة، الاثنين، عبر "تويتر" "بتدمير الاقتصاد التركي" إذا جاوزت أنقرة الحدود المسموحة.

وأمر الرئيس الأميركي، الأحد، بسحب جنوده من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا.

وتطالب أنقرة "بمنطقة آمنة" على الحدود مع شمال سوريا تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية.

ونفّذت تركيا في الماضي عمليتين في سوريا: الأولى ضد تنظيم داعش في 2016، والثانية ضد وحدات حماية الشعب الكردية عام 2018.

