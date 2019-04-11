روسيا: تغيير السلطة في السودان بطريقة غير دستورية مرفوض

رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، الخميس، رفضه لأي سيناريو لتغيير السلطة في السودان بطريقة غير دستورية.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “في السودان حصل انقلاب عسكري، لا أستطيع أن أحكم من على حق ومن ليس على حق هناك. أريد أن أذكر بموقفي المبدئي المتمثل في رفض سيناريوهات التغيير غير الدستوري للسلطة”، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

ويعد تصريح “كوساتشوف” أول رد فعل لمسؤول روسي على أنباء تنحي الرئيس السوداني عمر البشير عن السلطة.

وصباح اليوم، سيطر الجيش السوداني على مبنى الإذاعة والتليفزيون بالتزامن مع ورود تقارير مؤكدة عن صدور بيان من قيادة الجيش بعد دقائق.

كما أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاصرة الجيش للقصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.