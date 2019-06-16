روسيا تكشف عن رأس ذئب محفوظة في الجليد منذ 40 ألف عام

منشور 16 حزيران / يونيو 2019 - 12:28 مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند محمد بن سلمان يصف مصرع خاشقجي بـ "الجريمة المؤلمة جدا" العسكري السوداني يحمل ضباطا مسؤولية فض الاعتصام "من دون امر" "العربية" تحذف تصريحا منسوبا لعبدالله بن زايد عن إيران محمد بن سلمان: لا نريد حربا في المنطقة لكننا لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد لسيادتنا تونس توقف افراد طاقم طائرة سعودية للاشتباه بضلوعهم بمحاولة قتل العرق دساس.. جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي..شاهدوا جمال الطفولة (صور) حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 12 حزيران/يونيو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الخميس 13 حزيران/يونيو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 10 حزيران/يونيو 2019 مغردون يلومون محمد بن سلمان.. ديسكو في جدة