روسيا: دفاعات النظام السوري كادت تصيب طائرة ركاب قرب دمشق

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الجمعة نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن طائرة إيرباص-320 عليها 172 راكبا هبطت هبوطا اضطراريا في قاعدة حميميم الجوية بعد أن كادت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصيبها.

وقالت الوكالة إن الدفاعات السورية كانت تحاول التصدي لهجوم إسرائيلي بالقرب من دمشق.

وأضافت نقلا عن المتحدث أن أربع مقاتلات إسرائيلية إف-16 أطلقت ثمانية صواريخ جو/أرض على مشارف دمشق بعد الساعة الثانية صباحا دون أن تدخل المجال الجوي السوري. (رويترز)