روسيا وإيطاليا تبحثان تنسيق المواقف بملفي سوريا وليبيا

تحاول كل من روسيا وإيطاليا تنسيق مواقفهما فيما يتعلق بالقضايا الملحة في الشرق الأوسط، لا سيما ملفي الصراع في كل من سوريا وليبيا.

وفي هذا الإطار يبحث وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا بصيغة "2+2" في روما الثلاثاء، قضايا الاستقرار الاستراتيجي مثل الحد من التسلح وعلاقات روسيا والناتو وملفات ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

ولفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الاجتماع سيبحث القضايا الدولية الملحة، مثل الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح والعلاقات بين روسيا وحلف الناتو، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في سوريا وليبيا، مشددا على أن هذه المحادثات تعتبر فرصة جيدة لاتخاذ خطوات منسقة.

في إطار متصل، تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة بين روسيا وإيطاليا اجتماعا في موسكو أوائل آذار/ مارس المقبل.

وقال لافروف في حديث لصحيفة لاستامبا الإيطالية إن التعاون بين البرلمانات يلعب دورا مهما في تعزيز الثقة المتبادلة، آملا أن يصبح عقد الاجتماع الدوري للجنة البرلمانية المشتركة خطوة مهمة في تطوير الثقة بين الجانبين.