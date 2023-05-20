زفاف ولي العهد الأردني.. هل ستشهد شوارع عمان إغلاقا شاملا ؟

تستمر التحضيرات في العاصمة عمان للاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة بنت سيف، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تشهد شوارع العاصمة مسيرة موكب الزفاف، حيث تم الإعلان عن ذلك اليوم كعطلة رسمية في البلاد.

وتم تداول معلومات بين الأردنيين تفيد بأن هناك إغلاقًا شاملاً سيتم تنفيذه في شوارع العاصمة، التي يقترب عدد سكانها من حاجز الخمسة ملايين نسمة، في يوم زفاف ولي العهد.

ونفى مصدر موثوق تلك الأنباء واستنكرها، مؤكدًا أنها غير صحيحة.

وأوضح المصدر أنه ستتم تنفيذ تحويلات مرورية في عدد من شوارع عمان في الأول من حزيرا.

وأشار إلى أنه سيتم بدء التحويلات بعد ظهر ذلك اليوم وستستمر لعدة ساعات في الشوارع التي ستشهد مسيرة موكب ولي العهد.

وأكد المصدر أن الخطة المرورية تهدف إلى تسهيل حركة جميع الحالات المرضية للوصول إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

ونوه المصدر إلى أن شرطة المرور سوف توجه جميع السائقين إلى الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

الديوان الملكي يكشف مراسم عقد القران

وكان الديوان الملكي الأردني، قد قال في بيان، إن مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف، ستكون في قصر زهران بالعاصمة عمّان.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن من تفاصيل اليوم السعيد توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين للإعلام.

ومن المقرر أن يحضر حفل زفاف ولي العهد عدد من أفراد العائلة الملكية وضيوف من الأمراء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى من العرب والعالم، ومتوقع أن يغطي فعاليات مرتبطة بعقد القران المبهج عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

كما ترتب المؤسسات الرسمية احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.



