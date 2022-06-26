زلزال قوي يضرب ولاية وهران الجزائرية

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجة على مقياس ريختر ولاية وهران الجزائرية مساء الاحد، بحسب ما افادت السلطات.

وقال مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية الجزائري أنّ الهزّة وقعت في حدود الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي. وقد حدّد مركزها بـ 12 كم شمال منطقة قديل في ولاية وهران.

ولم تسجّل أي خسائر بشرية على إثر هذه الهزّة، حسب ما أكده بيان للحماية المدنية مساء الأحد.

بالمقابل، سجّلت “بعض التشقّقات في بعض المنازل”.

وقالت وسائل اعلام جزائرية ان عشرات السكان بولاية وهران خرجوا من مساكنهم فزعا بعد استشعارهم للهزة الارضية.

وتستضيف وهران الجزائرية النسخة 19 من العاب البحر الابيض المتوسط التي افتتحت منافساتها امس السبت .