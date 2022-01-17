زلزال يضرب أفغانستان ويخلف 12 قتيلا على الأقل

ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات منطقة قادس في ولاية بادغيس شرقي افغانستان الاثنين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الاقل.

وقال حاكم المنطقة إن الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم، مضيفا ان هناك جرحى لم يحدد عددهم، لكنه قال ان بينهم نساء واطفالا.

وتضرب زلازل متكررة شمال أفغانستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي افغانستان الفقيرة، تلحق الهزات الأرضية أضرارًا بالمباني والمنازل المبنية بشكل كبير.

وكان مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل اعلن الجمعة الماضي، رصد هزة أرضية بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، ضربت أفغانستان وطاجيكستان.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل الهزة في جبال هندوكوش شمال شرقي أفغانستان وجنوب طاجيكستان.

وكان زلزال بقوة 5.2 درجة ضرب مطلع العام الجاري، أفغانستان، بحسب الهيئة الأمريكية، التي أشارت إلى أن ”مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم“.

وأضافت أن ”مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض“، بحسب موقع ”روسيا اليوم“.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي كذلك، لقي نحو 20 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب جنوب باكستان المجاورة لأفغانستان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في إقليم بلوشستان إن ”العديد من الضحايا قضوا من جراء سقوط الأسقف أو الحيطان عليهم“.

وفي العام 2016، ضرب زلزال قوي بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، أفغانستان، قرب حدودها مع طاجيكستان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ”شعرت به عدد من المدن الرئيسية في أفغانستان ودول مجاورة مثل كابول وإسلام أباد ولاهور ودلهي“.

وقبلها بعام ضرب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر المنطقة الحدودية ما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص.