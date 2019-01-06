زلزال يضرب غرب إيران وإصابة نحو 30 شخصا

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن زلزالا ضرب منطقة في غرب إيران قرب الحدود العراقية يوم الأحد مما تسبب في إصابة نحو 31 شخصا معظمهم بإصابات طفيفة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بادئ الأمر إن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة لكنها عدلت ذلك لاحقا إلى 5.5 درجة.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران مجتبى خالدي لوكالة الأنباء الإيرانية إن 29 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج في أعقاب الزلزال الذي وقع في مدينة كيلانغرب بمحافظة كرمانشاه.

وفي نوفمبر تشرين الثاني هز زلزال بقوة 6.3 درجة غرب إيران مما أدى إلى إصابة أكثر من 700 شخص معظمهم بإصابات طفيفة.