صيادون قبالة شاطىء غزة

أفادت تقارير إخبارية فلسطينية بأن مصر اعتقلت أربعة صيادين فلسطينيين في مياه قطاع غزة.

ونقلت التقارير عن مصادر محلية أن زوارق بحرية مصرية دخلت المياه الفلسطينية في بحر رفح لمسافة 300 متر واعتقلت أربعة صيادين وصادرت زورقهم.

ولم يصدر بعد أي تعقيب من الجانب المصري.

وتكثف البحرية المصرية وجودها في المنطقة لمراقبة الحدود البحرية.

تأتي الحادثة غداة إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع مساحة الصيد البحري على سواحل قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا، وذلك بعد موجة من التوترات بين إسرائيل وفصائل القطاع، والتي نجحت الوساطة المصرية في احتوائها.