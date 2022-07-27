زيلينسكي وزوجته في جلسة تصوير لمجلة أزياء على وقع الحرب (صور)

شارك الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته إيلينا في جلسة تصوير لإحدى أشهر مجلات الأزياء العالمية، بعدما وجداها فرصة قد لا تتكرر لحصد مزيد من النجومية فيما لا تزال الاضواء مسلطة عليهما بفعل الحرب الدائرة في بلدهما.

إيلينا زيلينسكي أمام حطام أضخم طائرة في العالم والتي دمرها القصف الروسي

ورأى مراقبون ان القصة المصورة التي نشرتها مجلة "فوغ" واختارت لها خلفيات معبرة، كجطام أضخم طائرة في العالم، تندرج ضمن الخط الدعائي لوسائل الإعلام الغربية، والقائم على تمجيد "الكفاح" الأوكراني في وجه المحتل الروسي.

زيلينسكي وزوجته إيلينا داخل المكتب الرئاسي

وكتبت المجلة على حسابها في "إنستغرام" قائلة ان إيلينا زيلينسكايا وزوجها فلااديمير زيلينسكي تحدثا عن زواجهما ... وأحلامهما حول مستقبل أوكرانيا".

إيلينا زيلينسكي على غلاف مجلة فوغ

وتُظهر اللقطات المختارة من جلسة التصوير فلاديمير زيلينسكي وهو يشارك في الإعداد للتصوير وأخذ أوضاع مختلفة مع زوجته أمام الكاميرا.

وتم اختيار مكتب زيلينسكي، وكذلك مطار أنتونوف في غوستوميل (بأوكرانيا)، حيث كانت زوجته مع الجنود الأوكرانيين، كخلفية لالتقاط الصور.