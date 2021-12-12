سارة عيدان ملكة جمال العراق سابقا تتبرك بـ"حائط المبكى" في ختام زيارة حافلة لإسرائيل

نشرت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان الاحد، صورة لها امام حائط البراق في القدس الشرقية في ختام زيارة للاراضي المحتلة حظيت خلالها باستقبال حافل من شخصيات اسرائيلية بينها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وابنه يائير.

وكتبت سارة العيدان في التغريدة التي ارفقتها بالصورة قائلة "سأشتاق الى مدينتي المفضلة في إسرائيل.. القدس".

والجمعة، نشر يائير صورة تجمعه مع عيدان مع تعليق: "كان من الجيد أن ألتقي في إسرائيل صديقتي ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان"، وذلك بعدما التقت والده.

وكانت سارة عيدان التي ليس هناك أي علاقات دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل، وصلت الى الدولة العبرية في زيارة هي الثانية لها، وذلك من اجل حضور النسحة السبعين من مسابقة ملكة جمال العالم المقامة في مدينة إيلات.

Going to miss my favorite city in Israel Jerusalem 💕 pic.twitter.com/XG1XjX7QKM — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 12, 2021

وتحمل سارة عيدان لقب ملكة جمال العراق، وهي تؤكد عن عدم ممانعتها لأي من أشكال العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي دفع نواب بالبرلمان العراقي للمطالبة بسحب الجنسية منها.

سبق أن صرحت ندى الجبوري، رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية لوكالة سبوتنيك الروسية أن سارة عيدان التي تتحدث عن التطبيع كونها ملكة جمال العراق، كما توصف، لكن لا أحد يعلم أين كانت تلك المسابقة، ولا أحد يعرفها.

Was so good to meet in Israel my friend @RealSarahIdan , former Miss Iraq! היה כיף לפגוש בארץ את ידידה שלי מיס עירק לשעבר, שרה עידן. pic.twitter.com/fO1ktLMkte — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) December 10, 2021

وتابعت الجبوري، إنه "على صعيد العمل النسوي والعمل بالمجتمع المدني لا أحد يعرف من هي سارة عيدان ، وكونها ملكة جمال العراق أيضا لا أحد يعرف أين كانت هذه المباراة".

سارة عيدان مدافعة شرسة عن اسرائيل

خلال زيارتها الاخيرة لاسرائيل، أشادت سارة عيدان، بـ"مقاومة" ملكة جمال جنوب أفريقيا لدعوات مقاطعة مسابقة ملكة جمال العالم في إسرائيل.

وتجد ملكة جمال جنوب أفريقيا، لاليلا مسواني، نفسها أمام دعوات متزايدة لمقاطعة المسابقة، فيما أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، الأحد أنها تنأى بنفسها عن قرار مسواني.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة آي24 نيوز الإسرائيلية، دعت سارة عيدان ملكة جمال جنوب أفريقيا إلى "الاستماع لقلبها" بخصوص مشاركتها في المسابقة.

وأشارت عيدان، التي توصف بانها مدافعة شرسة عن اسرائيل، إلى أن من أفضل القرارات التي اتخذتها كان عدم الاستماع للحكومة العراقية عندما تعرضت لنفس ما تتعرض حاليا له ملكة جمال جنوب أفريقيا.

لا احد يعرف من اين جاءت سارة عيدان بلقب ملكة جمال العراق!!

وعادت سارة عيدان في المقابلة التلفزيونية إلى الحديث عن اكتشافها للحقيقة بعد زيارتها لأول مرة إسرائيل وكيف تتعدد الثقافات في البلاد، وعن رضى العرب المسلمين عن معيشتهم في إسرائيل.

ووصفت عيدان مسابقة الجمال بأنها فرصة لملايين النساء للظهور على المسرح العالمي ليمثلن شعوبهن وثقافتهن، وليس لتمثيل الحكومات ولا السياسة وبالتأكيد ليس "أجندتك السياسية" في إشارة إلى دعوة المقاطعة.