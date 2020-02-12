ساندرز يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي بولاية نيوهامشير

فاز بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي في ولاية نيوهامشير، لاختيار مرشح عن الحزب لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين ثاني/ نوفمبر القادم.

ومع الإعلان عن نتائج 76% من الدوائر الانتخابية، فاز ساندرز بـ9ر25% من الأصوات، تلاه منافسه بيت باتيجيج بـ2ر24%، وآمي كلوبوتشار بـ9ر19%، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأجريت الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء في ولاية نيو هامشير، وهي ولاية صغيرة في الشمال الشرقي من البلاد.

ويأتي هذا السباق بعد أسبوع من تعرض الحزب لأزمة في ولاية أيوا، حيث حدثت فوضى فيما يتعلق بنتائج التجمعات الانتخابية وتم تأجيل الإعلان عنها.

أما جو بايدن الذي كان يتصدر الاستطلاعات على المستوى الوطني لأشهر فقد احتل المركز الخامس بـ9 بالمئة، ما يثير الشكوك حول قدرته على المحافظة على ترشيحه.

وأعلن أندرو يانغ، الطامح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة، صباح اليوم، انسحابه من سباق الانتخابات.

وجاء انسحاب يانغ بعد نتائج محبطة خلال السباق الانتخابي الأخير في ولاية أيوا، حيث حصل على دعم من الناخبين بنسبة 1% فقط، حسب شبكة (سي إن إن).

ونشر يانغ تغريدة عبر حسابه على تويتر قبل نحو ساعة من إعلان انسحابه قال فيها: “إنني فخور للغاية بهذه الحملة الانتخابية، وأتوجه بالشكر لكل من جعلنا هنا”. (د ب أ)