ساندرز ينسحب من السباق الرئاسي ويفسح المجال لـ بايدن

أعلن السيناتور الاشتراكي الأمريكي بيرني ساندرز (78 عاما) الأربعاء في بيان أنه قرر وضع حد لحملته الانتخابية في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي نحو البيت الأبيض، مقرا بتضاؤل حظوظه في انتزاع ترشيح حزبه.

وأكدت حملة ساندرز (78 عاما) في بيان نشرته اليوم الأربعاء أن السيناتور التقدمي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي، ما يفسح المجال للترشح أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ومن المقرر أن يتوجه ساندرز في وقت لاحق من اليوم بكلمة إلى مؤيديه بشأن تعليق حملته الانتخابية.

واستهل ساندرز (78 عاما) حملته الانتخابية بعدة نجاحات ملموسة في الانتخابات التمهيدية "برايمريز" وتصدر السباق من أجل الترشح داخل الحزب الديمقراطي في مراحله المبكرة، لكن بايدن تمكن لاحقا من تحقيق سلسلة انتصارات كبيرة وتخطى ساندرز بشكل ملموس.

وبالتالي، بات جو بايدن (77 عاما)، نائب الرئيس خلال ولايتي باراك أوباما (2017/2009)، الأقرب من منافسة مرشح الجمهوريين، أي الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.