"سرايا القدس" تبدأ مناورة عسكرية بغزة

بدأت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الإثنين، مناورة عسكرية، في قطاع غزة، تستمر لعدة أيام.

وأطلقت سرايا القدس، بحسب الناطق باسمها “أبو حمزة”، على هذه المناورة، اسم “عزم الصادقين”، وقالت إنها ستجري داخل أراضي قطاع غزة.

وقال أبو حمزة في بيان سابق، إن هذه المناورة تأتي “استكمالاً للإعداد والتجهيز، واستعداداً لأي معركة مقبلة”.

وأضاف أن المناورة “ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية”.

وتهدف المناورة، وفق أبو حمزة، إلى “رفع الجهوزية القتالية لدى عناصر السرايا، وللتأكيد على استمرار المشوار الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة”.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المناورة، سيستمر على مدار أيام.

ووفق مقطع فيديو، نشرته سرايا القدس، واطّلعت الأناضول عليه، فمن المقرر أن يتخلل هذه المناورة إطلاق “صواريخ وقذائف باتجاه البحر”، على أهداف “افتراضية”.

وتزامنا مع المناورة، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة (تديرها حركة حماس)، عن “وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها في المنطقة البحرية المُمتدة من جنوب مدينة غزة، وحتى نهاية الحدود البحرية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع”.