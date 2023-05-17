سلطان عمان ضيفا على السيسي الاحد

يحل سلطان عمان هيثم بن طارق، في مصر في زيارة مفاجئة تستمر ليومين وفق ما افادت مصادر اعلامية عمانية حيث سيتم بحث جوانب التعاون وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين وفق ما افادت تقارير مسقط

وعلى الرغم من قلة الزيارات الخارجية لسلطان عمان، فقد اختار جمهورية مصر لتكون احدى زياراته القلائل اليها، وافادت مصادر متطابقة انه سيتم بحث "الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين"

وقالت مصادر عمانية ان الزيارة تهدف الى التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتاتي زيارة سلطان عمان التي ستتم يوم الاحد المقبل اي بعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها جدة السعودية بالتزامن مع ترجيح غيابه عن الاجتماع العربي المذكور ، وهو ما دأبت عمان على تطبيقه منذ ايام السلطان الراحل قابوس بن سعيد، حيث يمثلها وزير الخارجية على الاغلب ، وفي قمة جدة سيكون نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد والممثلُ الخاص للسلطان ممثلا لبلاده