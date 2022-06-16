سلطان عمان يجري تعديل وزاري

اجرى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد تعديل وزاري يتضمن تعيين سالم العوفي وزيراً للطاقة والمعادن، خلفاً لمحمد بن حمد الرمحي الذي شغل المنصب لأكثر من عقدين.

كما أصدر السلطان، اليوم، مرسومين بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وبتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وتقرر نقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

تعديل وزاري محدود في #عُمان شمل وزارة الطاقة، وزارة الأوقاف ووزارة الصحة - @QanoonOm pic.twitter.com/T6zAdFsCRa — تركي البلوشي | Turki Albalushi (@Turki_albalushi) June 16, 2022



وشملت المراسيم تعيين محافظين وبعض المناصب، حيث جرى تعيين الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزيراً للصحة، وتعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أميناً عاماً للمجلس الأعلى للقضاء، وتعيين محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

كما تقرر تعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيساً لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير، ونقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.

#عُمان #مراسيم_سلطانية#تعديل_وزاري

اعادة هيكلة #مجلس_الوزراء. #مرسوم_سلطاني|

1- تعيين المهندس سالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن.

2- تعيين الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية

3- تعيين الدكتور هلال السبتي وزيرا للصحة. pic.twitter.com/uTwa64xoV4 — جريدة وجهات (@wejhatt) June 16, 2022

وعمان ليست عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولكنها عضو في تكتل «أوبك+» الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاء آخرين. وكان العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن في السابق.

