سوريا تتصدى لمقذوفات اسرائيلية أطلقت من الجولان 

ذكر الإعلام السوري الرسمي أن الدفاعات الجوية تصدت السبت، لمقذوفات أطلقت من "الأراضي المحتلة" في إشارة إلى هضبة الجولان التي تستولي عليها اسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام إن المقذوفات أطلقت في المجال الجوي لجنوب سوريا.

ومساء الجمعة ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأجسام مضيئة قادمة من "الأراضي المحتلة"، وأسقطت عددا منها،

وأضافت الوكالة الرسمية أن دوي انفجار سمع في محيط العاصمة دمشق.

فيما أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الأجسام المضيئة التي تم اكتشافها جنوب غرب العاصمة، هي عبارة عن طائرة مسيرة إسرائيلية، دخلت من الأراضي المحتلة في الجولان السوري، وتم إسقاطها بوسائط الدفاع الجوي.

