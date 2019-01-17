سيناتور أمريكي: ترامب ملتزم بخطة الانسحاب من سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بعد تعرض جنود أمريكيين لتفجير انتحاري في منبج شمال سوريا أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بخطته لسحب القوات الأمريكية من ذلك البلد.

وحسب موقع "The Hill" الأمريكي، فإن السيناتور الجمهوري راند بول قال عقب لقاء جمعه مع ترامب على انفراد، ولقاء آخر عقده مع الرئيس ضمن مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ مساء أمس:

تحدثنا بشكل موسع عن سوريا. تحدث الرئيس عن كيفية استمرارنا في التأكد من ألا يمثل "داعش" مشكلة. ولكن في الوقت نفسه، لن نبقى في المسرح (السوري) إلى الأبد. أعتقد أنه كان حازما في ذلك.

وأضاف بول أن الوضع في أفغانستان كان محل البحث أيضا خلال اللقاء، وقال: "نحن لن نبقى في أفغانستان إلى الأبد. يجب على الأفغان رعاية شؤون بلادهم بأنفسهم.. لا يعني ذلك أننا لن نفعل شيئا. أعتقد أن الرئيس لا يزال عازما على مساعدتهم. وأعتقد أننا سنبقى هناك على الأرجح لفترة أطول مما كنت أريده"، لكنه أضاف: "أعتقد أن الرئيس مستعد للاعتراف بأن أطول حرب في أمريكا يجب أن تشرف على نهايتها وأننا بحاجة إلى تعلم كيفية إعلان النصر".

وأعلن ترامب في ديسمبر الماضي نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا بالكامل وتقليص الوجود الأمريكي في أفغانستان بشكل ملموس.