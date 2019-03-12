سيناتور اميركي يتعهد بمنح الجولان لاسرائيل وسورية تدين

تعهد السيناتور ليندسي غراهام بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام حول الجولان.

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن "سوريا تدين بأشد العبارات تصريحات ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي حول الجولان العربي السوري المحتل، والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأمريكية ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية وبما يخدم المصالح الإسرائيلية"، كما نقلت وكالة "سانا".

وتابع المصدر "تصريحات غراهام لا تنم فقط عن الجهل بحقائق التاريخ والجغرافيا بل إنها تشكل الدليل الأحدث على ازدراء الولايات المتحدةللشرعية الدولية وانتهاكاتها الفاضحة والسافرة للقانون الدولي حيث أكدت كل قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 تحت الفصل السابع والذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الولايات المتحدة على الوضع القانوني للجولان السوري بأنه أرض محتلة وأن قرار كيان الاحتلال الغاصب بالضم باطل ولاغ ولا أثر له وبالتالي لا يحق لسلطة الاحتلال القيام بأي اجراءات تغير من تركيبته الديموغرافية وهويته الحقيقية".

وأكد المصدر أن "الشعب العربي السوري عموما وأهلنا في الجولان المحتل خصوصا الذين لم يتوقفوا عن مقاومة الاحتلال هم أكثر تصميما وعزيمة على الاستمرار في النضال حتى تحرير الجولان المحتل بشكل كامل وعودته إلى كنف الوطن الأم مشددا على أن الاحتلال إلى زوال مهما طال أمده ولن تستطيع كل قوى الهيمنة والغطرسة والديمقراطيات الزائفة كسر إرادة التحدي لدى السوريين".

تعهد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة جنوب غربي سوريا.