شاحنة تداهم حشدا جنوب شرقي تركيا وتخلف 16 قتيلا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عن مقتل 16 على الأقل وإصابة 29 في حادث دهس في مدينة ديريك جنوب شرق البلاد.

قتل 16 شخصا وأصيب نحو 329 اخرين مساء السبت، عندما داهمت شاحنة جمعا من الاشخاص في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن وزير الصحة فخر الدين قوجة قوله في تغريدة، إن شاحنة اصطدمت بجموع من الناس في قضاء دريك، ما أسفر عن مصرع 16 شخصا، وإصابة 29 آخرين بينهم 8 بحالة خطرة.

وقالت الوكالة أن حادثة الاصطدام وقعت أثناء تجمع الناس وفرق الإسعاف والشرطة والإطفاء عقب حادث مروري بين 3 سيارات بقضاء دريك.

وأضافت أن السلطات المحلية أرسلت عددا كبيرا من فرق الإسعاف والطوارئ والدرك والإطفاء إلى مكان الحادث عقب الحادث المروري الثاني.