شاهد: أول سعودية تعمل مع الشرطة الأمريكية

روت المواطنة آلاء الحمد ، تفاصيل عملها مع الشرطة الأمريكية ، بعدما رشحتها جامعة إنديانا ستيت، للعمل مع شرطة إنديانا، ضمن برنامج التطبيق العلمي لدراستها في علم الجريمة والعدالة الجنائية .

وقالت “الحمد” خلال لقاء مع “برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن دورها يتلخص في مرافقة الشرطة ومتابعة البلاغات التي وردت لهم، لافتة إلى أن الشرطة كانت توفر لها حماية مشددة كونها حديثة، ذلك خلال مباشرة جرائم إطلاق النار أو الانفجارات حفاظاً على حياتها.

آلاء الحمد أول سعودية تعمل مع الشرطة الأمريكية.. تعرفي على قصتها في #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/zOEAkfGdVS — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 4, 2019

وأوضحت “الحمد” أن من أبرز البلاغات التي تأثرت بها هي وفاة امرأة مُسنّة؛ بسبب ارتفاع درجة البرودة إلى -31؛ حيث كانت تعاني من مرض ألزهايمر، وكانت الممرضة المسؤولة عنها غير متواجدة ، فخرجت المُسنة من المنزل وأغلق الباب ولم تستطع العودة مرة أخرى فتوفيت من شدة البرودة، فتمت محاسبة الممرضة على إهمالها .