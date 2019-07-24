شاهد: لحظة اغتيال الدبلوماسي التركي في اربيل

أظهر فيديو سجلته كاميرا مراقبة لحظة اغتيال نائب القنصل التركي وشخصين آخرين داخل مطعم في أربيل بإقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي.

ونشرت مواقع مقربة من “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، اليوم الاأربعاء، فيديو من داخل المطعم يظهر الهجوم على نائب القنصل من دون ان يتم تاكيد صحة الفيديو من طرف مصادر رسمية

ويبدو في الفيديو شخص يجلس وحده على طاولة في المطعم ويطالع هاتفه، قبل أن ينقض على الشخصين الجالسين على الطاولة المجاورة، وتبع هذا الهجوم إطلاق نار، أدى لمقتل 3 أشخاص من ضمنهم الدبلوماسي التركي.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي في كردستان العراق، السبت، أنه اعتقل الجاني الرئيسي الذي يقف وراء حادث إطلاق النار، وهو تركي كردي يدعى مظلوم داغ، بالإضافة لـ3 أشخاص آخرين.