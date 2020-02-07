شرطة الاحتلال تمنع حافلات المصلّين من الوصول إلى المسجد الأقصى

منعت الشرطة الإسرائيلية، فجر الجمعة، حافلات تقل مصلين من مدن وقرى في الداخل الفلسطيني من الوصول الى المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات قادمة من المثلث والجليل (شمال)، عند مداخل القدس وطلبت منها ان تعود من حيث أتت.

وكانت الحافلات تقل مصلين أرادوا أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

وقد أدى آلاف المصلين من مدينة القدس وضواحيها صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

وكانت فعاليات فلسطينية دعت إلى صلاة الفجر في المسجد الأقصى لتأكيد تمسك المسلمين بالمسجد ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المصلين وحراس المسجد.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تواجدت عند المداخل الخارجية للمسجد.

وأضاف شهود العيان أن عناصر الشرطة الإسرائيلية منعوا امرأة فلسطينية من دخول المسجد لأداء الصلاة دون تبيان الأسباب.

وقال أحد حراس المسجد الأقصى إن قوات من الشرطة اقتحمت المسجد قبل صلاة الفجر ولكن الصلاة انتهت دون أحداث.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين على المصلين الذين قدموا الى المسجد لأداء الصلاة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى عام 1967. (الأناضول)