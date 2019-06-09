شملت 35 جنرالا.. إقالات واسعة بأوساط القيادات الامنية بالسودان

ذكر تقرير إخباري أن رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أجرى تعديلات واسعة في جهاز الأمن والمخابرات تضمنت إحالة قيادات بارزة للتقاعد، في ثاني خطوة من نوعها منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير في شهر نيسان/ابريل الماضي.

وذكر موقع ” التيار أون لاين ” السوداني الأحد، أنه حصل على معلومات أفادت بإحالة 90 ضابطا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني للتقاعد، بينهم (35) ضابطا برتبة لواء و21 ضابطا برتبة عميد و 15برتبة عقيد فضلاً عن (19) برتبة مقدم .

ونقل موقع “التيار” عن مصدر موثوق به أن الإحالات التي تمت روتينية عادية تتم كل عام.

ولم يصدر المجلس العسكري اي تعليق على هذه الخطوة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قرارا بإحالة 8ضباط برتبة فريق بهيئة قيادة الجهاز للتقاعد.

وتأتي الخطوتان في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون السوداني الأحد أن مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع اللواء محمد عبد الله أعفي من منصبه.

وتتهم مصادر عديدة قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بفض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم فجر الاثنين الماضي، والمسؤولية عن مقتل العشرات وجرح المئات.

وتأتي هذه التغييرات في الأجهزة الأمنية في ظل خطوات تصعيدية من قبل المحتجين ردا على فض الاعتصام، إذ بدأ اليوم الأحد تنفيذ عصيان مدني شامل أدى إلى شلل في مرافق الدولة ومظاهر الحياة العامة في الخرطوم، وفقا لصور وشهادات عديدة.

