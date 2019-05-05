شهيدان في "غزة".. واصابة 5 مستوطنين في "عسقلان" واستهداف جيب عسكري

اعلنت مصادر طبية اسرائيلية اصابة خمسة اسرائيليين في سقوط صاروخ على مصنع في عسقلان وآخر في سديروت ظهر اليوم.

وقالت الاسعاف الاسرائيلية إنها تعاملت مع إصابتين بحالة حرجة وأخرى خطيرة ورابعة متوسطة في سقوط صاروخ على المصنع.

فيما أصيب مستوطنة (60 عاما) بجروح حرجة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على سيارتها في سديروت.

وأعلنت الغرفة المشتركة أنها قصفت بئر السبع بعشرات الصواريخ ردا على قصف البيوت الآمنة.

وقالت: "إن الاستمرار بهذه السياسة يعني أن القادم أعظم."

واستهدفت المقاومة الفلسطينية بعد ظهر اليوم الاحد جيبا عسكريا اسرائيليا شمال قطاع غزة بصاروخ موجه "كورنيت" عن بعد.

وقال مصدر كبير في المقاومة ان افراد من المقاومة اطلقوا الصاروخ وانه اصاب الجيب بشكل مباشر مؤكدا ان لدى المقاومة مفاجات عديدة للاحتلال.

واكد شهود عيان ان طائرة مروحية نزلت في المكان وقامت بنقل الجرحى.

من جهتها اعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد اثنين من المواطنين في قصف اسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ووصل جثماني الشهيدين بلال محمد البنا وعبد الله ابو العطا في العشرينيات من العمر الى مجمع الشفاء الطبي.

وكان ستة مواطنين اصيبوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الساعات الاخيرة في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال التي اوقعت فجر اليوم اثنين من الشهداء.

وفي احصائية رسمية، افادت وزارة الصحة بان 9 استشهدوا واصابة اكثر من 70 مواطنا بجراح مختلفة جراء التصعيد الاسرائيلي المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة وحتى الان.

وقال مراسلون بغزة ان اربعة فلسطينين أصيبوا بجراح اثر قصف مدفعية الاحتلال لمنزل عائلة عوض في منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما اصيب اثنين من المواطنين بالشظايا باستهداف المواطنين شرق حي الشجاعية شرق غزة فيما اصيب المواطن السادس باستهداف دراجة نارية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف الطائرات الاسرائيلية محيط منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع وورشة حديد تعود لعائلة ابو زور في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ونقطة رصد للمقاومة ببلدة بيت حانون.

وشاركت الزوارق الحربية الاسرائيلية في قصف عدة نقاط على ساحل قطاع غزة وقصفت نقطة للشرطة البحرية بميناء الصيادين بغزة ولسان بحري ببيت لاهيا وميناء الصيادين بخانيونس حيث شوهدت اعمدة من تتصاعد من هذه الاماكن.