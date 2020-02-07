شهيد في فلسطين والسلطة تستنكر مخططات كوشنير العنصرية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد بدر نضال أحمد نافلة-هرشة (19 عاما) متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قفين، شمال طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن الشاب هرشة ارتقى شهيدا جراء إصابته بالرصاص الحي في رقبته ما أدى لقطع الشريان الرئيسي.

وكانت مواجهات اندلعت مساء اليوم بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب البلدة، بين الشبان وجنود الاحتلال.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا، قبل أن تطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة الشاب هرشة في رقبته، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، حيث أعلن عن استشهاده.

الى ذلك قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الذي يطرح مشاريع وخطط للضم والابرثايد وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف.

وأكد عريقات ردا على تصريحات جاريد كوشنير بتحميل الرئيس محمود عباس مسؤولية ما أسماه أعمال العنف الأخيرة، أن الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشكل كامل، فيما يتبنى كوشنير الابرثايد والمستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف نتنياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.