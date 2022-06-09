شهيد وجرحى برصاص الاحتلال في الخليل

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 7 آخرين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها لبلدة حلحول جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد محمود فايز أبو عيهور (27 عاماً)، بعد أن اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح محاولات الطواقم الطبية في إنقاذ حياته.

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استشـ ـهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته برصاص الاحـ ـتلال في حلحول#الخليل#فلسطين pic.twitter.com/5ImUzn4Axn — palestine_4821 𓂆 🇵🇸 (@4821_palestine) June 9, 2022

وأطلقت قوات الاحتلال أثناء الاقتحام الرصاص على الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لها، مما أسفر عن إصابة 7، منها 4 إصابات بالرصاص الحي وفي حالة حرجة.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين، وذكرت مصادر محلية أنّ الأهالي تصدّوا لقوات الاحتلال التي كانت ترافقها جرافة.

وأصيب 3 شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات.