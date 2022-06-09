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شهيد وجرحى برصاص الاحتلال في الخليل

منشور 09 حزيران / يونيو 2022 - 11:50
عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي
عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 7 آخرين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها لبلدة حلحول جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد محمود فايز أبو عيهور (27 عاماً)، بعد أن اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح محاولات الطواقم الطبية في إنقاذ حياته.

وأطلقت قوات الاحتلال أثناء الاقتحام الرصاص على الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لها، مما أسفر عن إصابة 7، منها 4 إصابات بالرصاص الحي وفي حالة حرجة.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين، وذكرت مصادر محلية أنّ الأهالي تصدّوا لقوات الاحتلال التي كانت ترافقها جرافة.

وأصيب 3 شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات.

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