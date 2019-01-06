صاروخ لتنظيم الدولة يصيب جنديين بريطانيين في سوريا بجراح

أعلنت الولايات المتحدة سابقا هزيمة التنظيم في سوريا

أصيب جنديّان بريطانيّان بجروح، السبت، في شرق سوريا؛ جرّاء صاروخ أطلقه تنظيم الدولة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أنّ الجنديَّين عضوان في قوّات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ التنظيم.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إنّ الجنديَّين نُقلا بمروحية لتلقّي العلاج.

كما قُتل عنصر من قوّات سوريا الديمقراطيّة في هذا الهجوم في محور الشعفة بمحافظة دير الزور، الجيب الأخير للتنظيم في سوريا.

ويساند التحالف الدولي قوّات سوريا الديمقراطيّة التي تشنّ منذ أيلول/ سبتمبر هجومًا ضد التنظيم في هذه المنطقة، التي تضمّ خصوصًا بلدات هجين والسوسة والشعفة.

في سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لسحب قواتها من سوريا.

لكنه أوضح أن بلاده "لا تنوي البقاء إلى أجل غير مسمى"، مؤكدا بذلك نية الرئيس الأمريكي بالفعل الانسحاب من سوريا بشكل بطيء، كما سبق أن أعلن.

وقال المسؤول قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل: "ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا".

وأضاف في معرض حديثه عن الزيارة: "فقط للتوضيح، نحن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا لأجل غير مسمى. الرئيس اتخذ قرارا بالانسحاب، ونحن نجهز الآن الخطط للقيام بذلك".