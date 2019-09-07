صاروخ من غزة يؤدي لاندلاع حريق بمستوطنة سديروت

دوت صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة مساء الجمعة بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأدى صاروخ إلى اندلاع حريق في مستوطنة سديروت.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن عددا من المستوطنين أصيبوا بالهلع.

وقصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، موقعين فلسطينيين، بالقرب من السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن شهود عيان قولهم إن الموقعين، تستخدمهما فصائل فلسطينية لرصد تحركات الجيش الإسرائيلي على المنطقة الحدودية، ويقع الأول في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، فيما يقع الثاني على أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة إطلاق الصواريخ، التي تأتي بعد ساعات على مقتل فتيَين فلسطينيين اثنين، وإصابة 76 شخصا، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في "مسيرات العودة"، الأسبوعية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات؛ جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها وصل إلى "عربي21" نسخة عنه، استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإصابة 76 مواطنا، بينهم 46 بالرصاص الحي، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الجمعة الـ 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.