صحيفة تركية: أنقرة هددت عبر روسيا الأسد من دخول منبج

رتل عسكري تركي بالقرب من الحدود السورية/ أرشيفية

قالت مصادر تركية، الخميس، إن المسؤولين الأتراك أوصلوا تهديداً واضحاً لقوات النظام السوري بعدم دخول منطقة منبج شمالي سوريا وذلك من خلال روسيا.

ونقلت صحيفة “صباح” عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تركيا أوصلت تهديداً إلى النظام السوري يحذره من دخول منطقة منبج غربي نهر الفرات شمالي سوريا وذلك من خلال الوفد السياسي والعسكري التركي الذي زار موسكو قبل أيام.

ولفت المصدر إلى أن المباحثات التي أجراها الوفد التركي مع المسؤولين الروس توصلت إلى تطابق في وجهات النظر حول طريقة التعامل مع التطورات في شمالي سوريا عقب الانسحاب الأمريكي، مشيراً إلى أن موسكو لم تبدي اعتراضاً على قيام تركيا بعملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية شرقي نهر الفرات.

وقبل أيام زار وفد تركي ضم وزيري الدفاع خلوصي أكار والخارجية مولود جاووش أوغلو إلى جانب رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان موسكو، قبل أن يعلن الجانبان التركي والروسي عن التوصل إلى اتفاق من أجل التنسيق الميداني عقب الانسحاب الأمريكي من شمالي سوريا.

وترافق ذلك مع إعلان النظام السوري دخول منبج ورفع علم النظام في وسطها عقب دعوة أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية له بدخول المنطقة وفرض سيطرته عليها تجنباً لهجوم عسكري تركي واسع، لكن مصادر تركية وسورية متطابقة نفت دخول فعلي للنظام إلى منبج.