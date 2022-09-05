صراع بين اعلاميي الجزيرة حفيظ دراجي وفيصل القاسم

صراع فريد ونادر، لاول مرة يخرج الى العلن وبقوة بين كبار الاعلاميين في قناة الجزيرة، اشتد بسرعة بين اثنين من ابرز مذيعي القناة القطرية ومن رموزها ومؤسسيها، طرفاها الدكتور السوري فيصل القاسم مقدم برنامج الاتجاه المعاكس، والمعلق الرياضي الجزائري ذائع الصيت وصاحب الشعبية الاكبر حفيظ دراجي.

فيصل القاسم يهاجم الجزائر



بداية المعركة الكلامية والالكترونية اطلقها فيصل القاسم مهاجما الجزائر ، زاعما خيانتها للقضايا العربية، وقال في تغريده له على تويتر "نظام يتحالف مع اثيوبيا ضد مصر

نظام يتحالف مع ايران ، يعادي جارة المغرب، ويريد عقد قمة عربية ، وختم بالقول تركت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح" في اشارة الى محاولات الجزائر اعادة سورية الى الجامعة العربية في القمة التي تحتضنها في نوفمبر المقبل"

حفيظ دراجي يرد بقسوة على القاسم

لم يرق الامر لزميل القاسم في الجزيرة الجزائري حفيظ دراجي، فسارع للرد عليه بتغريده قاسية حيث اكد دراجي في ردة :

المهم أننا لا نخون، و لا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا، ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا.

الجزائر لم تقل بأنها ستلم شمل العرب ، لأنه لن يلملم، في ظل تفشي أنواع خطيرة من المخدرات و المهلوسات، وتزايد حجم التطبيع مع كيان يسعى إلى منع عقد القمة في الجزائر باستعمال عملائه.

سوريون يهاجمون حفيظ دراجي

تغريدة دراجي اثارت حفيظة السوريين الذين بدأو بدورهم بحملة ضد المعلق الجزائري فيما يلوذ القاسم الصمت بعد اشعال المعركة واتهموه بالتآمر ودعم وتاييد الرئيس بشار الاسد ضد الشعب السوري وهو ما نفاه المعلق الجزائري واصفا فيصل القاسم ببياع الكلام والمحرض والمفتري

" السوريون أشرف بكثير من كل بياع كلام، محرض و مفتري، و أنا إبن ثورة عظيمة، وشعب عظيم حرر وطنه بكفاحه ، و صنع حراكا سلميا عظيما، أطاح فيه برئيسه، لذلك لا يمكنني أن أكون ضد إرادة الشعوب في التغيير ، لكنني ضد من يفرح لتدمير بلده، وضد من يحرض على بلدي، ويعتبر دعم فلسطين وجع رأس".

وعاد دراجي ليؤكد في معركته على وسائل التواصل الاجتماعي " كلما ازددتم حقدا على وطننا ازددنا تمسكا به، وازددنا شراسة في الدفاع عن شعوبنا ومواقفنا ومبادئنا وقيمنا، وازداد دعمنا لفلسطين وكل المظلومبن والمقهورين في الصحراء الغربية وليبيا والسودان والصومال واليمن والعراق وسوريا ولبنان وفي كل مكان.

اللهم احفظ الجزائر وشعبها وكل الشعوب الحرة".

دعم جمال ريان لحفيظ دراجي



وسارع الاعلامي الفلسطيني الاصل جمال ريان لدعم زميلة الجزائري حفيظ دراجي واكد ان الجزائر مثال يحتذى داعيا الله ليحفظها ويثبتها على مواقفها المشرفة

وفيما يشتعل السجال حتى بين السوريين افسهم بين مؤيد ومعارض لتغريدات حفيظ دراجي، كال المعارضون الشتائم له وطالبو قناة الجزيرة بفصلة مهددين بعدم متابعة المباريات التي يعلق عليها، فان مؤيدين لتغريداته اتهمو فيصل القاسم بالاساءة الى الجزائر وتحدثو عن تبعيته وولائه للمخابرات السورية في السابق فيما سكت الاخير ولم يعلق على اي اتهامات بحقة

حفيظ دراجي عاد مغردا اليوم الاثنين بالقول

حِينَ يُصبِحُ الْحَقُّ جَمرًا مُتَّقِدًا

لا يَقبِضُ عَلَيهِ إلَّا الرِّجَال!

وفي تغريده اخرى