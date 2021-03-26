منشور 26 آذار / مارس 2021 - 11:38 تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أرخبيل سقطرى جنة في اليمن بانتظار السائحين صينيون يستمتعون بمشاهدة أزهار الكرز الاستخبارات حذرت بايدن من استيلاء "طالبان" على أفغانستان خلال 3 سنوات "طالبان" تهدد بالعودة إلى استهداف القوات الأجنبية الصليب الأحمر يحث الدول على استعادة مواطنيها من مخيمات سوريا Loading content ...