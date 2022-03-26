ضحايا صدام الاكراد في حلبجة يقاضون الموديل الكردية سناء يوسف

اعلنت شرطة حلبجة الكردية العراقية اعتقال الموديل الكردية سناء يوسف على خلفية تعليقها بشأن قصف حلبجة بالكيمياوي الذي شنه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

اعتقال الموديل الكردية سناء يوسف



وذكرت الشرطة في بيان، انه"بناء على شكوى المديرية العامة للشهداء والمؤنفلين ضحايا محافظة حلبجة بتهمة إهانة شهداء وسكان محافظة حلبجة يوم الاثنين 21 3 2022، قامت مفرزة مركز شرطة طوارئ حلبجة في السليمانية بمساعدة مديرية شرطة محافظة السليمانية وأجهزة أمنية أخرى باعتقال سناء يوسف أحمد من مواليد عام 1994 من سكان قرية الألمانية".

وأضافت، أن "القبض جاء وفقا لمادتي إساءة استخدام جهاز الاتصال وبقرار من قاضي التحقيق في حلبجة، وتم سجنها على ذمة القضية للتحقيق".

الحكومة الكردية تعلق

ونفى المدير العام لمديرية الشهداء كامران مصطفى، الخميس، تدخل مكتب نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني من أجل إطلاق سراح المودل الكردية سناء يوسف، التي اعتقلت على خلفية إشادتها بصدام حسين.

وقال مصطفى في تدوينةا : إن "تم الاتصال بمكتب نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني، وأكدوا أن ما أشيع بشأن التوسط لاطلاق سراح المودل سناء يوسف لا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف مدير الشهداء، أنه "تأكد من مكتب طالباني، الذي جدد تأكيده على أن القضية قانونية، وضرورة احترام الاجراءات القضائية لانصاف ذوي الشهداء والضحايا في حلبجة الذين يشعرون بالاساءة وفق القانون، وأن القضية أخذت مجراها في المحكمة ولا علاقة لها بهم".

الثناء على الابادة

وكانت الموديل الكردية، في بث مباشر، عندما اتصل بها أحد الأشخاص، وحصلت ملاسنة، وشجار لفظي، قالت: "سلمت يدا صدام الذي رشّكم بالطرشي والملح"، في إشارة إلى قصف المدينة بالسلاح الكيماوي في 16 آذار



لكن الموديل الكردية، ظهرت، عقب ذلك، في بث مباشر قبل اعتقالها، ، حيث قالت إنها قصدت الشخص المسيء وليست المدينة، وأنها أحيت الذكرى السنوية لقصف حلبجة قبل أیام، وأن القضية أُخرجت من سياقها من أجل جمع الاعجابات والتعليقات في صفحات السوشيال ميديا.

كما وعدت جمعية الدفاع عن ضحايا القصف الكيماوي برفع قضية قانونية ضد الفاشنيستا في المحكمة، وبعد الاجراءات القانونية أصدر قاضي التحقيق مذكرة قبض بحقها.