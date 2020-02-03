ضربة قاصمة للاستخبارات الروسية في سورية

اعلنت مصادر اعلامية في المعارضة السورية عن مقتل 4 ضباط رفيعي المستوى من الاستخبارات الروسية يوم السبت الماضي، وقالت انهم كانوا يشرفون على تحركات وخطط قوات الاسد خلال المعارك الدائرة مع الفصائل المعارضة في ريف حلب.

وأفاد موقع "تلفزيون سوريا"، اليوم الاثنين، بأن فرقة استخبارات روسية لقت حتفها خلال المعارك الدائرة بين الفصائل الثورية وقوات الأسد والميليشيات المساندة لها في منطقة "جمعية الزهراء" غربي حلب ووصف المصدر الضربة بالموجعة والقاسية

وأضافت المصادر، إن الفرقة الاستخباراتية الروسية تتألف مِن أربعة ضبّاط هم "قائد الفرقة ديمتري مينوف، الرائد بولات أخميانوف، الملازم فسيفولود تروفيموف، الرائد رسلان غيميديف"، وأشارت المصادر إلى أن الفرقة تتبع للوحدة المركزّية C، وكانت تعمل سابقاً في المركز الشمالي للاستخبارات بمنطقة القوقاز.

وكانت القوات الروسية اعترفت يوم السبت الماضي بمقتل أربعة من ضباطها خلال المعارك في سوريا، دون ذكر أسمار الضباط أو أماكن مقتلهم.

وتكبدت القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا العديد قبل خمس سنوات خسائر بشرية ومادية كبيرة ، وبالرغم من أن تكتم موسكو عن عدد قتلاها ، إلا أن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، قال وقت سابق إن عدد القتلى بلغ 112 عسكرياً بينهم جنرالات، بينما لقي 200 آخرين مصرعهم هم عبارة عن مقاتلين يعملون في شركات خاصة مثل "واغنر".

وكانت الفصائل المعارضة نفذوا يوم السبت الفائت عملية عسكرية ناجحة على محور "جمعية الزهراء" غربي مدينة حلب، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 عنصر من قوات الأسد بالإضافة إلى 5 جنود روس.