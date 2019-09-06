طائرات الحوثي تهاجم هدف عسكري "هام" في خميس مشيط

أعلنت جماعة الحوثي فجر الجمعة، تنفيذ هجوم جديد على هدف عسكري في منطقة خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير نفذ هجمات بعدد من طائرات قاصف "2K"، على هدف عسكري في خميس مشيط، وكانت الإصابة مباشرة.

وأشار إلى أن الاستهداف يأتي ردا على "جرائم العدوان وحصاره المستمر، وغاراته المتواصلة التي بلغت 69 غارة خلال 12 ساعة ماضية".

ولم يعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي عن طبيعة أو أي تفاصيل عن الهدف العسكري المستهدف، فيما لم تعلن الرياض عن وجود أي قصف طال المنطقة.

ويعد الهجوم الجوي لـ"أنصار الله" هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، حيث أعلنت الجماعة مساء الخميس، تنفيذ هجوم مماثل على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.