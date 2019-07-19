طائرة مجهولة تقصف معسكرا للحشد الشعبي العراقي

اصيب عنصران من الحشد الشعبي الشيعي في العراق جراء قصف شنته طائرة مسيرة مجهولة لأحد المعسكرات بمحافظة صلاح الدين (شمال)، بحسب ما اعلنته وزارة الدفاع العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع العراقية) في بيان إن “معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع لـ (الوحدة) 16 حشد شعبي، تعرض فجر الجمعة، في تمام الساعة 1:50 والساعة 2:20 بالتوقيت المحلي، إلى قصف برمانة (قنبلة) ألقتها طائرة مسيرة مجهولة”.

وأضافت أن “القصف أدى إلى جرح اثنان”.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من إعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران، ومحافظان سابقان، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.

وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

