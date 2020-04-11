طالبان تلتقي قائد القوات الأمريكية في أفغانستان

كشفت حركة طالبان، السبت، عن عقدها لقاء مع قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكات ميلر، بشأن تنفيذ اتفاق السلام الموقع بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث السياسي باسم طالبان، سهيل شاهين، عبر حسابه على تويتر، إن “الحركة عقدت اجتماعا تفصيليا الجمعة مع اللواء ميلر بشأن تنفيذ اتفاق السلام الموقع بالدوحة”.

وأضاف أن “الاجتماع تناول الهجمات والاعتداءات التي تقع في المناطق غير القتالية، وطالبنا بإيقافها”، دون الإشارة إلى مكان عقد اللقاء.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، وصل وفد من “طالبان” مكون من 3 أشخاص إلى العاصمة كابل، لإجراء مباحثات مع الحكومة حول تبادل الأسرى، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بحكم الحركة عام 2001.

وأطلقت السلطات الأفغانية سراح 100 عنصر من طالبان، في إطار الاتفاق المبرم بين الحركة والولايات المتحدة، في انتظار تنفيذ الأطراف المعنية بقية الخطوات.

ووقعت كل من واشنطن وطالبان، في 29 فبراير/شباط الماضي بالدوحة، اتفاقا يمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء “طالبان”، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها بتنظيم “القاعدة”، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. (